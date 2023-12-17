"У нас что, были споры?" : Путин обратился к Финляндии, которую "затащили" в НАТО Путин: У Финляндии будут проблемы с Россией после её вступления в НАТО 17 декабря, 09:20 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Россия и Финляндия находились в добрососедских отношениях, но после вступления страны в НАТО появятся проблемы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Вот взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине XX века все давно решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения", — пояснил глава государства.

Он напомнил, что в отношениях не было разногласий, разве что по вопросам лесопереработки, но это была мелочь. Сейчас Россия вынуждена создавать Ленинградский военный округ и наращивать там число солдат, что обострит отношения двух стран. "Зачем им это надо? Чушь какая-то просто", — заключил Путин.

Напомним, в июле Финляндия окончательно вступила в НАТО. Но пока её присутствие в альянсе носит формальный характер. Министр обороны России Сергей Шойгу уже предупреждал, что евро-атлантическая интеграция Финляндии и Швеции является серьёзным дестабилизирующим фактором, а сам альянс, по его словам, может разместить там своё ударное вооружение.

Авторы Татьяна Миссуми