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"У нас что, были споры?" : Путин обратился к Финляндии, которую "затащили" в НАТО

Путин: У Финляндии будут проблемы с Россией после её вступления в НАТО

17 декабря, 09:20
<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Россия и Финляндия находились в добрососедских отношениях, но после вступления страны в НАТО появятся проблемы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Вот взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине XX века все давно решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения", пояснил глава государства.

Он напомнил, что в отношениях не было разногласий, разве что по вопросам лесопереработки, но это была мелочь. Сейчас Россия вынуждена создавать Ленинградский военный округ и наращивать там число солдат, что обострит отношения двух стран. "Зачем им это надо? Чушь какая-то просто", — заключил Путин.

Столтенберг: Финляндия не запрашивала помощи НАТО для усиления границы с РФ

Столтенберг: Финляндия не запрашивала помощи НАТО для усиления границы с РФ

Напомним, в июле Финляндия окончательно вступила в НАТО. Но пока её присутствие в альянсе носит формальный характер. Министр обороны России Сергей Шойгу уже предупреждал, что евро-атлантическая интеграция Финляндии и Швеции является серьёзным дестабилизирующим фактором, а сам альянс, по его словам, может разместить там своё ударное вооружение.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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