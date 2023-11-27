Столтенберг: Финляндия не запрашивала помощи НАТО для усиления границы с РФ
Финские власти не запрашивали военной помощи Североатлантического альянса для усиления границы с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса, которое пройдёт с 28 по 29 ноября в Брюсселе.
"Финляндия не обращалась к НАТО за помощью для укрепления границы", — сказал Столтенберг.
При этом он подчеркнул, что НАТО приветствует принятые финнами меры для усиления границы, а также содействие, оказанное Хельсинки со стороны европейского пограничного агентства Frontex. Столтенберг также добавил, что особо не вдавался в подробности по миграционной ситуации на российско-финской границе.
Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с РФ. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". На одном из пунктов пропуска в последний день его работы против желавших попасть в страну мигрантов даже использовали спецсредства. 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. При этом и его тоже могут закрыть. На данный момент в страну пускают только 1/8 от числа всех мигрантов.
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