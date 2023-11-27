Столтенберг: Финляндия не запрашивала помощи НАТО для усиления границы с РФ

Финские власти не запрашивали военной помощи Североатлантического альянса для усиления границы с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса, которое пройдёт с 28 по 29 ноября в Брюсселе.

"Финляндия не обращалась к НАТО за помощью для укрепления границы", — сказал Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что НАТО приветствует принятые финнами меры для усиления границы, а также содействие, оказанное Хельсинки со стороны европейского пограничного агентства Frontex. Столтенберг также добавил, что особо не вдавался в подробности по миграционной ситуации на российско-финской границе.