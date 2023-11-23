Финны пропускают только 1/8 часть из всех мигрантов у КПП на границе
В Мурманской области введут режим повышенной готовности из-за решения Финляндии
В Мурманской области вводят режим повышенной готовности из-за решени я Финляндии закрыть все КПП на границе, кроме одного. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Заполярья Андрей Чибис.
По его словам, только на КПП "Салла" ожидают 400 человек, однако финская сторона пропускает только 1/8 часть людей.
"Тем временем и на КПП "Салла" наблюдается рост количества иностранцев. Сейчас там порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня пропустили только 50. Всего 1/8 часть. Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка", — сказал губернатор.
Как сообщал Лайф, 18 ноября Финляндия до конца февраля закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". В последний день работы одного из КПП мигранты попытались прорваться на территорию Финляндии, но против них применили спецсредства. 22 ноября финское правительство приняло решение оставить открытым только один пункт — самый северный — Райа-Йоосеппи (муниципалитет Инари, провинция Лаппи).
ТАСС / IMAGO / Lehtikuva / Jussi Nukari