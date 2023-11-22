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22 ноября, 17:38

Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного

Финляндия официально закрывает все КПП на границе с Россией, кроме Райа-Йоосеппи

Финское правительство приняло решение закрыть три из четырёх оставшихся контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Таким образом, останется работать только один пункт — самый северный — Райа-Йоосеппи (муниципалитет Инари, провинция Лаппи).

"Правительство приняло решение закрыть КПП Куусамо, Салла и Вартиус в пятницу, 24 ноября 2023 года, с 00:00 по местному времени (01:00 мск). Все пограничные переходы на восточной границе будут проходить на КПП Райя-Йоосеппи", — информирует финский МИД.

Данный пункт также будет единственным, где беженцы смогут подать заявления о предоставлении убежища.

Напомним, ранее о решении властей Финляндии сообщали СМИ. В Канцелярии канцлера юстиции заявили, что вице-канцлер Микко Пуумалайнен оценил представленный проект с точки зрения законности. Судя по документам, правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет, уточняло издание Helsingin Sanomat.

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Напомним, 18 ноября Финляндия до конца зимы закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. Причиной якобы стали вопросы нацбезопасности. При этом СМИ писали, что финские власти намерены полностью закрыть границу с РФ в ночь на среду, 22 ноября. Но затем появилась информация о том, что вице-канцлер юстиции неожиданно отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на российской границе. В Мурманской области сообщили, что на границе с Финляндией застряло около 300 иностранцев, а в Госдуме назвали виновных в ситуации с беженцами.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JANNE KURONEN

Никита Никонов
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