Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного

Финское правительство приняло решение закрыть три из четырёх оставшихся контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Таким образом, останется работать только один пункт — самый северный — Райа-Йоосеппи (муниципалитет Инари, провинция Лаппи).

"Правительство приняло решение закрыть КПП Куусамо, Салла и Вартиус в пятницу, 24 ноября 2023 года, с 00:00 по местному времени (01:00 мск). Все пограничные переходы на восточной границе будут проходить на КПП Райя-Йоосеппи", — информирует финский МИД.

Данный пункт также будет единственным, где беженцы смогут подать заявления о предоставлении убежища.