Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного
Финляндия официально закрывает все КПП на границе с Россией, кроме Райа-Йоосеппи
Финское правительство приняло решение закрыть три из четырёх оставшихся контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Таким образом, останется работать только один пункт — самый северный — Райа-Йоосеппи (муниципалитет Инари, провинция Лаппи).
"Правительство приняло решение закрыть КПП Куусамо, Салла и Вартиус в пятницу, 24 ноября 2023 года, с 00:00 по местному времени (01:00 мск). Все пограничные переходы на восточной границе будут проходить на КПП Райя-Йоосеппи", — информирует финский МИД.
Данный пункт также будет единственным, где беженцы смогут подать заявления о предоставлении убежища.
Напомним, ранее о решении властей Финляндии сообщали СМИ. В Канцелярии канцлера юстиции заявили, что вице-канцлер Микко Пуумалайнен оценил представленный проект с точки зрения законности. Судя по документам, правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет, уточняло издание Helsingin Sanomat.
Напомним, 18 ноября Финляндия до конца зимы закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. Причиной якобы стали вопросы нацбезопасности. При этом СМИ писали, что финские власти намерены полностью закрыть границу с РФ в ночь на среду, 22 ноября. Но затем появилась информация о том, что вице-канцлер юстиции неожиданно отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на российской границе. В Мурманской области сообщили, что на границе с Финляндией застряло около 300 иностранцев, а в Госдуме назвали виновных в ситуации с беженцами.
ТАСС / EPA / JANNE KURONEN