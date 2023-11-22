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22 ноября, 16:14

Финляндия оставит работающим лишь один КПП на границе с РФ, узнали СМИ

HS: Финляндия закроет все КПП на границе с РФ, кроме Райа-Йоосеппи

Власти Финляндии оставят лишь один работающий контрольно-пропускной пункт на границе с Россией — самый северный Райа-Йоосеппи (муниципалитет Инари, провинция Лаппи). Все остальные КПП будут закрыты, сообщает газета Helsingin Sanomat.

"Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением Райя-Йоосеппи. Расположенный в муниципалитете Инари Райя-Йоосеппи является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии", — пишет издание.

Ожидается, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен объявят о решении уже сегодня вечером. В Канцелярии канцлера юстиции заявили, что вице-канцлер Микко Пуумалайнен оценил представленный проект с точки зрения законности. Судя по документам, правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет, уточняет Helsingin Sanomat.

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Напомним, ранее Финляндия до конца зимы закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. Причиной якобы стали вопросы нацбезопасности. При этом СМИ сообщали, что финские власти намерены полностью закрыть границу с РФ в ночь на среду, 22 ноября. Но затем появилась информация о том, что вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен неожиданно отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на российской границе. В Мурманской области сообщили, что на границе с Финляндией застряли около 300 иностранцев, а в Госдуме назвали виновных в ситуации с беженцами.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JANNE KURONEN

Никита Никонов
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