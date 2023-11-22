Финляндия оставит работающим лишь один КПП на границе с РФ, узнали СМИ
HS: Финляндия закроет все КПП на границе с РФ, кроме Райа-Йоосеппи
Власти Финляндии оставят лишь один работающий контрольно-пропускной пункт на границе с Россией — самый северный Райа-Йоосеппи (муниципалитет Инари, провинция Лаппи). Все остальные КПП будут закрыты, сообщает газета Helsingin Sanomat.
"Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением Райя-Йоосеппи. Расположенный в муниципалитете Инари Райя-Йоосеппи является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии", — пишет издание.
Ожидается, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен объявят о решении уже сегодня вечером. В Канцелярии канцлера юстиции заявили, что вице-канцлер Микко Пуумалайнен оценил представленный проект с точки зрения законности. Судя по документам, правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет, уточняет Helsingin Sanomat.
Напомним, ранее Финляндия до конца зимы закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. Причиной якобы стали вопросы нацбезопасности. При этом СМИ сообщали, что финские власти намерены полностью закрыть границу с РФ в ночь на среду, 22 ноября. Но затем появилась информация о том, что вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен неожиданно отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на российской границе. В Мурманской области сообщили, что на границе с Финляндией застряли около 300 иностранцев, а в Госдуме назвали виновных в ситуации с беженцами.
ТАСС / EPA / JANNE KURONEN