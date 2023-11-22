Финляндия оставит работающим лишь один КПП на границе с РФ, узнали СМИ

Власти Финляндии оставят лишь один работающий контрольно-пропускной пункт на границе с Россией — самый северный Райа-Йоосеппи (муниципалитет Инари, провинция Лаппи). Все остальные КПП будут закрыты, сообщает газета Helsingin Sanomat.

"Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением Райя-Йоосеппи. Расположенный в муниципалитете Инари Райя-Йоосеппи является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии", — пишет издание.

Ожидается, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен объявят о решении уже сегодня вечером. В Канцелярии канцлера юстиции заявили, что вице-канцлер Микко Пуумалайнен оценил представленный проект с точки зрения законности. Судя по документам, правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет, уточняет Helsingin Sanomat.