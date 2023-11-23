В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре допустил закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией по примеру Финляндии. Его слова приводит телеканал TV2.

Журналисты поинтересовались, может ли Норвегия по примеру Финляндии закрыть КПП Стурскуг на границе с Россией, на что политик ответил утвердительно.

"Если будет надо", — заявил Стёре и добавил, что королевство внимательно наблюдает за ситуацией с закрытием границ с РФ.