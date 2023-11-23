В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией
Премьер Норвегии Стёре: Границу с Россией могут закрыть по примеру Финляндии
Автомобильный пункт пропуска Стурскуг на российско-норвежской границе. Обложка © ТАСС / Lise Aserud / AP
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре допустил закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией по примеру Финляндии. Его слова приводит телеканал TV2.
Журналисты поинтересовались, может ли Норвегия по примеру Финляндии закрыть КПП Стурскуг на границе с Россией, на что политик ответил утвердительно.
"Если будет надо", — заявил Стёре и добавил, что королевство внимательно наблюдает за ситуацией с закрытием границ с РФ.
Напомним, 18 ноября Финляндия до конца зимы закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. Причиной якобы стали вопросы нацбезопасности. 22 ноября финское правительство приняло решение закрыть три из четырёх оставшихся контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Останется работать только один пункт — самый северный — Райа-Йоосеппи.