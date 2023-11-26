Финские власти готовы закрыть последний КПП на границе с Россией

Финляндия готова закрыть последний оставшийся на границе с Россией контрольно-пропускной пункт Райа-Йоосеппи (муниципалитет Инари, провинция Лаппи), если неконтролируемый приток беженцев не иссякнет. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

"При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты и сосредоточит приём запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы", — сказал Орпо в эфире радио Suomi.