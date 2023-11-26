Финские власти готовы закрыть последний КПП на границе с Россией
Премьер Финляндии Орпо: Хельсинки может закрыть все КПП на границе с РФ
Финляндия готова закрыть последний оставшийся на границе с Россией контрольно-пропускной пункт Райа-Йоосеппи (муниципалитет Инари, провинция Лаппи), если неконтролируемый приток беженцев не иссякнет. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
"При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты и сосредоточит приём запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы", — сказал Орпо в эфире радио Suomi.
Он пояснил, что в этом случае беженцы смогут подавать заявления на предоставление убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или морских портах. Ситуация на границе с Россией беспокоит жителей Финляндии, добавил премьер.
Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией. Власти страны объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". На одном из пунктов пропуска в последний день его работы против желавших попасть в страну мигрантов даже использовали спецсредства. А уже 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. На данный момент в страну пускают только 1/8 от числа всех мигрантов.
ТАСС / IMAGO / Konstantin Sednev