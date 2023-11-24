Две сотни не успевших попасть в Финляндию мигрантов останутся в России

Около 200 мигрантов, приехавших на границу с Финляндией в Мурманской области, будут отправлены в Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По словам политика, они не успели перейти в соседнее государство из-за закрытия КПП и решили остаться в России.

"Почти для 200 иностранцев организовали автобусы до Санкт-Петербурга как ближайшего крупного транспортного центра, так как они решили остаться в России. У них есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране", — написал он в своём телеграм-канале.