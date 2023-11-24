Две сотни не успевших попасть в Финляндию мигрантов останутся в России
Чибис: Собравшихся у финской границы в Заполярье мигрантов отправили в Петербург
Около 200 мигрантов, приехавших на границу с Финляндией в Мурманской области, будут отправлены в Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По словам политика, они не успели перейти в соседнее государство из-за закрытия КПП и решили остаться в России.
200 не успевших перейти в Финляндию мигрантов останутся в России. Видео © Telegram / "Губернатор Чибис"
"Почти для 200 иностранцев организовали автобусы до Санкт-Петербурга как ближайшего крупного транспортного центра, так как они решили остаться в России. У них есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией. Власти страны объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". На одном из пунктов пропуска в последний день его работы против желавших попасть в страну мигрантов даже использовали спецсредства. А уже 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. На данный момент в страну пускают только 1/8 от всех мигрантов.
Telegram / "Губернатор Чибис"