В Эстонии ответили, будут ли вслед за Финляндией закрывать КПП на границе с Россией

Эстония, в отличие от Финляндии, не планирует закрывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, так как ситуация пока не требует подобных мер. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.

"Но мы не будем этого делать ради того, чтобы показать свою активность, или ради имиджа", — заявил министр на пресс-конференции.