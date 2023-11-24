В Эстонии ответили, будут ли вслед за Финляндией закрывать КПП на границе с Россией
МВД Эстонии: Таллин пока не планирует закрывать КПП на границе с Россией
Эстония, в отличие от Финляндии, не планирует закрывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, так как ситуация пока не требует подобных мер. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.
"Но мы не будем этого делать ради того, чтобы показать свою активность, или ради имиджа", — заявил министр на пресс-конференции.
По его словам, государство способно справиться с несколькими десятками мигрантов в неделю. К тому же закрытие границ стало бы демонстрацией слабости перед противником и послужило бы нагнетанию страха в эстонском обществе.
Напомним, Финляндия 18 ноября закрыла до конца февраля четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". На одном из КПП в последний день его работы против мигрантов, желающих прорваться на территорию Финляндии, применили спецсредства. 22 ноября финское правительство приняло решение оставить открытым только самый северный пункт — Райа-Йоосеппи (муниципалитет Инари, провинция Лаппи). Сейчас финны пропускают только 1/8 часть всех мигрантов.
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