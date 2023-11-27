Финские власти готовят новые ограничения на границе с Россией

Финляндия перестанет принимать запросы на предоставление убежища от переходящих границу с РФ. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

"Финский кабмин планирует полностью закрыть восточную границу для тех, кто просит убежища. Цель заключается в том, чтобы решение по данному вопросу приняли как можно скорее", — говорится в публикации издания.