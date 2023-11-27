Финские власти готовят новые ограничения на границе с Россией
Helsingin Sanomat: Финляндия закроет приём заявок на убежище на границе с РФ
Финляндия перестанет принимать запросы на предоставление убежища от переходящих границу с РФ. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.
"Финский кабмин планирует полностью закрыть восточную границу для тех, кто просит убежища. Цель заключается в том, чтобы решение по данному вопросу приняли как можно скорее", — говорится в публикации издания.
По мнению главы партии "Истинные финны", министра финансов Риикки Пурра, других вариантов нет и "никакие ухищрения" не помогут на границе. Отметим, что за прошедшие выходные у единственного работающего КПП Райа-Йоосеппи – Лотта запросили убежище 58 человек.
Как сообщал Лайф, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с РФ. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". На одном из пунктов пропуска в последний день его работы против желавших попасть в страну мигрантов даже использовали спецсредства. 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. На данный момент в страну пускают только 1/8 от числа всех мигрантов.
ТАСС / AP / Emmi Korhonen