В НАТО признали, что готовятся к холодной войне с Россией
Глава Минобороны Финляндии Хяккянен: Запад вступил в новую холодную войну с РФ
Запад постепенно вступает в новую холодную войну с РФ на фоне наращивания производства военной техники для помощи Киеву и противостояния России. Об этом заявил Антти Хяккянен, глава Минобороны Финляндии, которая недавно присоединилась к НАТО.
По словам министра, на Западе не сразу признали, что полномасштабный конфликт на Украине навсегда изменил политический ландшафт Европы, из-за этого возникли сложности с ростом военного производства. Причём многие страны считали, что это "краткосрочная проблема".
"У РФ есть возможности продолжать этот конфликт в течение многих лет. Многие переоценивают, что Запад и Украина побеждают", — приводит слова Хяккянена Politico.
Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, события 2023 года подтвердили, что Запад ведёт гибридную войну против РФ. В частности, глава государства отметил, что западные страны активно снабжают киевский режим разведывательной информацией в режиме реального времени, передают ракетные комплексы большой дальности, беспилотники, кассетные боеприпасы и планируют отправить истребители F-16.
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