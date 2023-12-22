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22 декабря, 10:15

В НАТО признали, что готовятся к холодной войне с Россией

Глава Минобороны Финляндии Хяккянен: Запад вступил в новую холодную войну с РФ

Запад постепенно вступает в новую холодную войну с РФ на фоне наращивания производства военной техники для помощи Киеву и противостояния России. Об этом заявил Антти Хяккянен, глава Минобороны Финляндии, которая недавно присоединилась к НАТО.

По словам министра, на Западе не сразу признали, что полномасштабный конфликт на Украине навсегда изменил политический ландшафт Европы, из-за этого возникли сложности с ростом военного производства. Причём многие страны считали, что это "краткосрочная проблема".

"У РФ есть возможности продолжать этот конфликт в течение многих лет. Многие переоценивают, что Запад и Украина побеждают", — приводит слова Хяккянена Politico.

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Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, события 2023 года подтвердили, что Запад ведёт гибридную войну против РФ. В частности, глава государства отметил, что западные страны активно снабжают киевский режим разведывательной информацией в режиме реального времени, передают ракетные комплексы большой дальности, беспилотники, кассетные боеприпасы и планируют отправить истребители F-16.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Никита Осипов
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