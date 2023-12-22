В НАТО признали, что готовятся к холодной войне с Россией

Запад постепенно вступает в новую холодную войну с РФ на фоне наращивания производства военной техники для помощи Киеву и противостояния России. Об этом заявил Антти Хяккянен, глава Минобороны Финляндии, которая недавно присоединилась к НАТО.

По словам министра, на Западе не сразу признали, что полномасштабный конфликт на Украине навсегда изменил политический ландшафт Европы, из-за этого возникли сложности с ростом военного производства. Причём многие страны считали, что это "краткосрочная проблема".

"У РФ есть возможности продолжать этот конфликт в течение многих лет. Многие переоценивают, что Запад и Украина побеждают", — приводит слова Хяккянена Politico.