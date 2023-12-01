Проговорившегося о подготовке к войне с РФ Писториуса назвали "честным парнем" из ЕС

Запад может предложить России перемирие по Украине, чтобы та расслабилась, развивая возвращённые территории, а США и Европа тем временем готовились к истребительной войне. Об этом сообщил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

Он считает показательным в этом плане заявление главы Министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса, призвавшего готовиться к новой великой войне против России. Германии понадобится несколько лет для масштабного перевооружения, наращивания производства боеприпасов и так далее.

"Он ни от кого ничего не скрывает, это такой честный парень. <...> Он понимает, что если Западу надо готовиться к большой войне, то прямо сейчас локальный конфликт ему только мешает", — объяснил Перла.