Проговорившегося о подготовке к войне с РФ Писториуса назвали "честным парнем" из ЕС
Обозреватель Перла: Запад может готовиться к новой истребительной войне
Министр обороны Германии Борис Писториус. Обложка © ТАСС / EPA / Oleg Petrasyuk
Запад может предложить России перемирие по Украине, чтобы та расслабилась, развивая возвращённые территории, а США и Европа тем временем готовились к истребительной войне. Об этом сообщил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.
Он считает показательным в этом плане заявление главы Министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса, призвавшего готовиться к новой великой войне против России. Германии понадобится несколько лет для масштабного перевооружения, наращивания производства боеприпасов и так далее.
"Он ни от кого ничего не скрывает, это такой честный парень. <...> Он понимает, что если Западу надо готовиться к большой войне, то прямо сейчас локальный конфликт ему только мешает", — объяснил Перла.
Напомним, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал готовиться к гипотетической войне на территории Европы. Позже он объяснил, что Германии нужно готовиться к боевым действиям с Россией, несмотря на низкую угрозу и маловероятное нападение Москвы на страны НАТО прямо сейчас.