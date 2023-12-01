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1 декабря, 03:55

Проговорившегося о подготовке к войне с РФ Писториуса назвали "честным парнем" из ЕС

Обозреватель Перла: Запад может готовиться к новой истребительной войне

<p>Министр обороны Германии Борис Писториус. Обложка © ТАСС / EPA / Oleg Petrasyuk</p>

Министр обороны Германии Борис Писториус. Обложка © ТАСС / EPA / Oleg Petrasyuk

Запад может предложить России перемирие по Украине, чтобы та расслабилась, развивая возвращённые территории, а США и Европа тем временем готовились к истребительной войне. Об этом сообщил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

Он считает показательным в этом плане заявление главы Министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса, призвавшего готовиться к новой великой войне против России. Германии понадобится несколько лет для масштабного перевооружения, наращивания производства боеприпасов и так далее.

"Он ни от кого ничего не скрывает, это такой честный парень. <...> Он понимает, что если Западу надо готовиться к большой войне, то прямо сейчас локальный конфликт ему только мешает", — объяснил Перла.

Армия Германии не продержится в бою больше двух дней, считают в ФРГ

Армия Германии не продержится в бою больше двух дней, считают в ФРГ

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал готовиться к гипотетической войне на территории Европы. Позже он объяснил, что Германии нужно готовиться к боевым действиям с Россией, несмотря на низкую угрозу и маловероятное нападение Москвы на страны НАТО прямо сейчас.

Лариса Сафронова
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