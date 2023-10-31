Глава Минобороны Германии объяснил свои слова о войне в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил своё высказывание о войне в Европе. По его словам, Германии нужно готовиться к боевым действиям с Россией, несмотря на низкую угрозу и маловероятное нападение Москвы на страны НАТО прямо сейчас.

В эфире радиостанции Deutschlandfunk немецкий политик отметил, что сложившаяся и довольно непростая ситуация на Украине повлияла на обстановку в Европе — ЕС буквально столкнулся с новой реальностью.

"Мы должны быть в состоянии вести оборонительную войну", — сказал глава оборонного ведомства Германии, отметив, что нынешнее общество пока "ментально" не готово к такому развитию событий.

Вместе с тем Писториус добавил, что в настоящее время разведка не располагает информацией о том, что на какую-либо из натовских стран готовится нападение.