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31 октября, 14:13

Глава Минобороны Германии объяснил свои слова о войне в Европе

Глава МО ФРГ Писториус: Угроза войны с Россией низкая, но готовиться к ней нужно

Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил своё высказывание о войне в Европе. По его словам, Германии нужно готовиться к боевым действиям с Россией, несмотря на низкую угрозу и маловероятное нападение Москвы на страны НАТО прямо сейчас.

В эфире радиостанции Deutschlandfunk немецкий политик отметил, что сложившаяся и довольно непростая ситуация на Украине повлияла на обстановку в Европе — ЕС буквально столкнулся с новой реальностью.

"Мы должны быть в состоянии вести оборонительную войну", — сказал глава оборонного ведомства Германии, отметив, что нынешнее общество пока "ментально" не готово к такому развитию событий.

Вместе с тем Писториус добавил, что в настоящее время разведка не располагает информацией о том, что на какую-либо из натовских стран готовится нападение.

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Напомним, ранее в интервью ZDF глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал европейцев готовиться к гипотетической войне. По его словам, Западу стоит привыкнуть к мысли о том, что угроза столкновений в Европе вполне реальна. А это, в свою очередь означает, что страна должна быть как боеспособна, так и обороноспособна.

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Николь Вербер
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