"Нужно привыкать": Глава Минобороны ФРГ призвал европейцев готовиться к войне

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к гипотетической войне на территории Европы. Он не стал подробно раскрывать свою мысль.

"Нам нужно опять привыкать к мысли, что угроза войны в Европе могла бы возникнуть. А это означает, что мы должны быть боеспособны и обороноспособны", — сказал политик.

Отвечая на критику о медленном расходе Минобороны оборонного фонда в сто миллиардов евро, глава ведомства заявил, что "сильно ускориться не получится".

По его словам, к концу года будет освоено примерно две трети средств, а производство и поставки требуют времени, так как "нельзя исправить за 19 месяцев то, что получало мало финансирования последние 30 лет".