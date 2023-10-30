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30 октября, 07:41
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"Нужно привыкать": Глава Минобороны ФРГ призвал европейцев готовиться к войне

Писториус призвал готовиться к возможной войне в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к гипотетической войне на территории Европы. Он не стал подробно раскрывать свою мысль.

"Нам нужно опять привыкать к мысли, что угроза войны в Европе могла бы возникнуть. А это означает, что мы должны быть боеспособны и обороноспособны", — сказал политик.

Отвечая на критику о медленном расходе Минобороны оборонного фонда в сто миллиардов евро, глава ведомства заявил, что "сильно ускориться не получится".

По его словам, к концу года будет освоено примерно две трети средств, а производство и поставки требуют времени, так как "нельзя исправить за 19 месяцев то, что получало мало финансирования последние 30 лет".

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К слову, немалые деньги Германия потратила и на Украину. По словам канцлера Олафа Шольца, с начала конфликта Берлин выделил Киеву 24 миллиарда евро.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Chris Emil Janssen

Матвей Константинов
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