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30 октября, 06:39

В Германии предрекли катастрофу из-за людей, критикующих Россию

Немецкий бизнесмен Дотком: Человечество приближается к концу цивилизации

Общество, постоянно критикующее действия России, не перестанет выдвигать обвинения даже после мирового апокалипсиса, заявил немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

"Когда всё закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию", — написал он в социальной сети X (бывший Twitter), добавив, что мир всё больше приближается к концу цивилизации в том виде, в каком мы её знаем.

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Кстати, ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил мир о риске Армагеддона из-за действующего американского президента Джо Байдена. По его словам, опрометчивые действия и решения главы Белого дома по палестино-израильскому конфликту могут обернуться настоящей мировой катастрофой.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
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