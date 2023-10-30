В Германии предрекли катастрофу из-за людей, критикующих Россию
Немецкий бизнесмен Дотком: Человечество приближается к концу цивилизации
Общество, постоянно критикующее действия России, не перестанет выдвигать обвинения даже после мирового апокалипсиса, заявил немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"Когда всё закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию", — написал он в социальной сети X (бывший Twitter), добавив, что мир всё больше приближается к концу цивилизации в том виде, в каком мы её знаем.
Кстати, ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил мир о риске Армагеддона из-за действующего американского президента Джо Байдена. По его словам, опрометчивые действия и решения главы Белого дома по палестино-израильскому конфликту могут обернуться настоящей мировой катастрофой.
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