В Германии предрекли катастрофу из-за людей, критикующих Россию

"Когда всё закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию", — написал он в социальной сети X (бывший Twitter), добавив, что мир всё больше приближается к концу цивилизации в том виде, в каком мы её знаем.