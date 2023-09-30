В США раскрыли, какая катастрофа ждёт Украину и сыграет на руку России
Newsweek: Приостановка работы Правительства США станет для Украины катастрофой
Украине придёт настоящий конец в случае приостановки работы американского правительства. Об этом пишет Newsweek.
"Надвигающаяся приостановка работы американского правительства может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину", — пишет обозреватель.
Последствия повлияют почти на все сферы деятельности Правительства США и затронут конфликт на Украине, создав для Киева серьёзную катастрофу. По словам источника из Пентагона, прекращение работы правительства в стратегическом плане сыграет на руку противникам Белого дома.
Как уже рассказывал Лайф, Конгресс США не утвердил временный бюджет и теперь США ждёт возможный шатдаун — приостановка работы правительства. Глава Белого дома Джо Байден уже заявлял, что такой шаг приведёт к катастрофическим последствиям, а также признал, что не знает способа, как стране его избежать.
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