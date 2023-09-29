Конгресс США не утвердил временный бюджет
Конгрессмены США не утвердили продление финансирования кабмина до 31 октября
Палата представителей американского Конгресса, которая находится под контролем Республиканской партии, не утвердила финансирование работы кабмина до 31 октября — проект не понравился Белому дому и Сенату.
В ходе заседания инициативу одобрили 198 республиканцев, против проголосовали 232 конгрессмена: все демократы и 21 республиканец. Теперь, чтобы не было шатдауна (временного прекращения работы кабмина), Конгрессу нужно успеть принять проект, который американский лидер Джо Байден, являющийся демократом, подпишет до полуночи с 30 сентября на 1 октября (7:00 мск). В этот момент закончится текущий финансовый год в США.
Таким образом, у Конгресса и администрации США есть лишь один рабочий день, чтобы договориться хотя бы о временном бюджете на новый финансовый год, который в стране начинается 1 октября. Если этого не произойдёт, США ждёт шатдаун, то есть приостановка деятельности правительства. Байден подчёркивал, что это может привести к катастрофическим последствиям. Отметим, что принятие бюджета осложняет конфронтация между Демократической и Республиканской партиями в Капитолии. Между тем в США уже начали уведомлять служащих о надвигающемся шатдауне. В этом случае миллионы работников могут остаться без зарплаты.
Shutterstock