Конгресс США не утвердил временный бюджет

В ходе заседания инициативу одобрили 198 республиканцев, против проголосовали 232 конгрессмена: все демократы и 21 республиканец. Теперь, чтобы не было шатдауна (временного прекращения работы кабмина), Конгрессу нужно успеть принять проект, который американский лидер Джо Байден, являющийся демократом, подпишет до полуночи с 30 сентября на 1 октября (7:00 мск). В этот момент закончится текущий финансовый год в США.

Таким образом, у Конгресса и администрации США есть лишь один рабочий день, чтобы договориться хотя бы о временном бюджете на новый финансовый год, который в стране начинается 1 октября. Если этого не произойдёт, США ждёт шатдаун, то есть приостановка деятельности правительства. Байден подчёркивал, что это может привести к катастрофическим последствиям. Отметим, что принятие бюджета осложняет конфронтация между Демократической и Республиканской партиями в Капитолии. Между тем в США уже начали уведомлять служащих о надвигающемся шатдауне. В этом случае миллионы работников могут остаться без зарплаты.