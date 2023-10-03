"У вас нет права!": Глава Минобороны ФРГ взбесился из-за слов о возможности договориться с Россией

Глава Минобороны Германии Борис Писториус пришёл в бешенство, услышав мнение, что украинский конфликт можно было предотвратить, договорившись с Россией. Это произошло во время разговора с населением, трансляция которого велась на сайте Правительства ФРГ.

Сегодня вечером, 3 октября, немецкий министр проводил онлайн-разговор с соотечественниками, в ходе которого отвечал на их вопросы. Одним из последних с Писториусом общался немец, который спросил его, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не пошёл на дипломатическое урегулирование украинского конфликта накануне начала СВО. По его словам, российский президент Владимир Путин неоднократно предлагал сесть за стол переговоров, о чём много раз сообщали немецкие СМИ. После этого ведущая прервала мужчину, заявив, что у них кончается эфирное время, на что тот напомнил о праве выражать собственное мнение.

"Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка", — сказал Писториус раздражённым тоном, после чего в зале прозвучали аплодисменты.