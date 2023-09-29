Политолог рассказал, чем для Киева обернётся лоббируемый НАТО отказ от переговоров с РФ

Члены НАТО не хотят прямого столкновения с Россией, поэтому Украину и дальше будут всеми способами держать в "подвешенном состоянии", обещая скорое вступление в альянс. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков.

Политолог отметил, что недавний визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев состоялся на фоне неудачного контрнаступления ВСУ. По традиции он ограничился дежурными обещаниями о том, что альянс прорабатывает вопрос вступления Незалежной в блок. Однако, как подчеркнул Кисляков, подобными заявлениями украинцев кормят уже долгое время.

"Очевидно, что НАТО не хочет прямого столкновения с Россией, поэтому Украину всячески будут держать в "подвешенном состоянии" и обещать скорое вступление в блок, чтобы они продолжали воевать на фронте в надежде, что большой западный брат рано или поздно заберёт их в свою орбиту. Однако это не так, и для Запада Украина продолжит оставаться лишь инструментом борьбы против России", — сказал собеседник Лайфа.