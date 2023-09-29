Политолог рассказал, чем для Киева обернётся лоббируемый НАТО отказ от переговоров с РФ
Эксперт Кисляков: НАТО воспринимает Украину лишь как инструмент борьбы против РФ
Члены НАТО не хотят прямого столкновения с Россией, поэтому Украину и дальше будут всеми способами держать в "подвешенном состоянии", обещая скорое вступление в альянс. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков.
Политолог отметил, что недавний визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев состоялся на фоне неудачного контрнаступления ВСУ. По традиции он ограничился дежурными обещаниями о том, что альянс прорабатывает вопрос вступления Незалежной в блок. Однако, как подчеркнул Кисляков, подобными заявлениями украинцев кормят уже долгое время.
"Очевидно, что НАТО не хочет прямого столкновения с Россией, поэтому Украину всячески будут держать в "подвешенном состоянии" и обещать скорое вступление в блок, чтобы они продолжали воевать на фронте в надежде, что большой западный брат рано или поздно заберёт их в свою орбиту. Однако это не так, и для Запада Украина продолжит оставаться лишь инструментом борьбы против России", — сказал собеседник Лайфа.
Депутат, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв также убеждён, что НАТО ни в коем случае не хочет открыто противостоять Москве. Западу гораздо выгоднее использовать территорию Украины в качестве полигона или как буферную зону между своими владениями и Россией. По мнению парламентария, альянс лишь постоянно "настойчиво и беззастенчиво" подталкивал Киев к вооружённому столкновению с Москвой. При этом западные генералы с самого начала знали, что "Украина сгорит первой", но главное для них то, что конфликт "успеет значительно потрепать и российскую сторону".
Как сообщал Лайф, Столтенберг 28 сентября прибыл с необъявленным визитом в Киев и встретился с Зеленским. До этого в украинской столице побывали главы Минобороны Франции и Великобритании Себастьян Лекорню и Грант Шэппс. По итогам визита генсек НАТО заявил, что достижение мира на Украине "любой ценой" неприемлемо и что альянс будет помогать украинцам "так долго, сколько потребуется".
Getty Images / Diego Herrera Carcedo