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26 сентября, 10:09

Медведев: России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО

России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он перечислил три пункта, почему альянс "превратился в открыто фашистский блок":

1. "Братание канадских животных" во главе с премьером Трюдо в своём парламенте с нацистами.

2. Поставки танков Abrams из арсеналов НАТО.

3. Обещания поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System киевским властям.

"Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м", — написал Медведев в телеграм-канале.

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А ранее Медведев подчёркивал, что Россия должна провести специальную военную операцию до полного выполнения заявленных целей, чтобы наказать виновных в восьмилетнем геноциде жителей Донбасса.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Александра Вишнякова
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