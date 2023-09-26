Медведев: России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО
России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он перечислил три пункта, почему альянс "превратился в открыто фашистский блок":
1. "Братание канадских животных" во главе с премьером Трюдо в своём парламенте с нацистами.
2. Поставки танков Abrams из арсеналов НАТО.
3. Обещания поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System киевским властям.
"Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м", — написал Медведев в телеграм-канале.
А ранее Медведев подчёркивал, что Россия должна провести специальную военную операцию до полного выполнения заявленных целей, чтобы наказать виновных в восьмилетнем геноциде жителей Донбасса.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина