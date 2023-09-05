Медведев: Хохломразь, виновную в геноциде жителей Донбасса, ждёт заслуженная кара
Медведев: СВО должна продолжаться до полной победы над Киевом
Россия должна провести специальную военную операцию до полного выполнения заявленных целей, чтобы наказать виновных в восьмилетнем геноциде жителей Донбасса. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Хохломразь, которая виновна в убийстве мирных граждан Донбасса, ждёт заслуженная кара за всё, что она сделала. Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного выполнения её целей", — подчеркнул он.
Медведев добавил, что Россия должна одержать победу над теми, кто восемь лет подвергал народ Донбасса издевательствам и истреблению.
А ранее Медведев заявил, что отказ украинских властей от переговоров с Россией позволит Москве довести спецоперацию до конца — до конца киевского режима, до конца неонацистской идеологии, до физического конца тех, кто погубил своих же граждан ради западных денег и болезненных амбиций.
ТАСС / Валерий Шарифулин