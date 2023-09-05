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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 5 сентября 2023, 08:04
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Медведев: Хохломразь, виновную в геноциде жителей Донбасса, ждёт заслуженная кара

Медведев: СВО должна продолжаться до полной победы над Киевом

Россия должна провести специальную военную операцию до полного выполнения заявленных целей, чтобы наказать виновных в восьмилетнем геноциде жителей Донбасса. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Хохломразь, которая виновна в убийстве мирных граждан Донбасса, ждёт заслуженная кара за всё, что она сделала. Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного выполнения её целей", — подчеркнул он.

Медведев добавил, что Россия должна одержать победу над теми, кто восемь лет подвергал народ Донбасса издевательствам и истреблению.

Медведев озвучил способ закончить СВО за несколько дней
Медведев озвучил способ закончить СВО за несколько дней

А ранее Медведев заявил, что отказ украинских властей от переговоров с Россией позволит Москве довести спецоперацию до конца — до конца киевского режима, до конца неонацистской идеологии, до физического конца тех, кто погубил своих же граждан ради западных денег и болезненных амбиций.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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