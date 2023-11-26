Армия Германии не продержится в бою больше двух дней, считают в ФРГ

Вооружённые силы Германии (Бундесвер) испытывают острую нехватку боеприпасов из-за помощи Украине. Об этом заявил заместитель председателя оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль. По его словам, сейчас армия ФРГ способна продержаться в бою не более двух дней.

"Основные воинские части могут выдержать максимум два дня в бою. Это в целом катастрофический результат", — сказал Вадефуль в интервью DPA.

Политик также назвал недопустимой ситуацию, при которой Бундесвер не может компенсировать переданную Киеву военную помощь. По его словам, во всей сложившейся ситуации виноват министр обороны ФРГ Борис Писториус, который в своё время обещал укрепить военный потенциал страны. Вадефуль допустил, что переломный момент для Бундесвера скоро наступит.