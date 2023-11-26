ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 ноября 2023, 10:57
5260

В Германии сообщили о неразрешимой проблеме ВСУ

Welt: Украинским военным не дают отпусков из-за боязни дыр в обороне

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) не даёт своим бойцам никакого отдыха, так как предоставление отпусков приведёт к новой волне мобилизации. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt.

"В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские", — говорится в сообщении.

Там добавили, что украинским солдатам, которые несколько месяцев сидели "в холодных окопах в грязи", не давали никаких перерывов. Поэтому в настоящее время возникла проблема крайнего изнеможения войск. По мнению немецких журналистов, сложившаяся ситуация создаёт серьёзные трудности для Владимира Зеленского, ведь это вынуждает усилить мобилизацию в стране, что, в свою очередь, чревато новой волной недовольства украинского населения.

Тысячи украинских бойцов отказались умирать за киевский режим
Тысячи украинских бойцов отказались умирать за киевский режим

А ранее Лайф писал, что Украина испытывает недостаток в военнослужащих из-за упадка боевого духа населения и нежелания отправляться в военкоматы перед наступлением холодов. Никто не желает провести зиму под обстрелами.

BannerImage

Getty Images / Anadolu / Diego Herrera Carcedo

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar