Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) не даёт своим бойцам никакого отдыха, так как предоставление отпусков приведёт к новой волне мобилизации. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt.

"В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские", — говорится в сообщении.

Там добавили, что украинским солдатам, которые несколько месяцев сидели "в холодных окопах в грязи", не давали никаких перерывов. Поэтому в настоящее время возникла проблема крайнего изнеможения войск. По мнению немецких журналистов, сложившаяся ситуация создаёт серьёзные трудности для Владимира Зеленского, ведь это вынуждает усилить мобилизацию в стране, что, в свою очередь, чревато новой волной недовольства украинского населения.