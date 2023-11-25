Британский военкор известил с Украины об упадке боевого духа и нехватке новобранцев в ВСУ

Украина испытывает недостаток в военнослужащих, потому что боевой дух граждан подорван и в народе нет желания отправляться в военкоматы перед наступлением зимы. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на своего корреспондента в Незалежной Криса Миллера.

"Никто не вскакивает с дивана <...> чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом. Боевой дух довольно низкий", — рассказал корреспондент издания.

Миллер добавил, что в Незалежной тревожатся из-за возможного возвращения экс-главы Штатов Дональда Трампа на пост президента США. Он считает, что в Киеве понимают: от следующих выборов на должность лидера Соединённых Штатов в 2024 году зависит и поддержка американцев, и помощь от НАТО.