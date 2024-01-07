Экс-президент Германии Гаук: Нынешние времена опаснее холодной войны
Нынешние времена опаснее эпохи холодной войны из-за повышенного риска полномасштабного вооружённого конфликта. Соответствующее заявление сделал бывший президент Германии (2012–2017) Йоахим Гаук.
"Тогда была определённая предсказуемость, поскольку ядерное сдерживание действовало таким образом, что у сторон пропадало желание продвигать собственные интересы военным путём", — сказал он в интервью Bild.
Как считает экс-лидер ФРГ, западным странам сегодня необходимо больше вкладываться в повышение обороноспособности и мер сдерживания. Вместе с тем он обвинил действующее правительство и канцлера Олафа Шольца в нерешительности в вопросе поставок вооружения Киеву, поскольку при его поражении Россия якобы может "угрожать безопасности и других европейских государств". А на сегодняшний день, по словам Гаука, Германия, в частности, не готова к отражению потенциальной военной угрозы, которая якобы идёт от Москвы.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что если Евросоюз хочет быть "носителем мира во всём мире", то ему нужна собственная армия. По словам политика, откладывать это уже нельзя. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соответствующий призыв, посоветовала ЕС сначала разработать вакцину от ковида вместо собственной армии.
ТАСС / DPA / Gregor Fischer