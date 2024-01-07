Экс-президент Германии Гаук: Нынешние времена опаснее холодной войны

Как считает экс-лидер ФРГ, западным странам сегодня необходимо больше вкладываться в повышение обороноспособности и мер сдерживания. Вместе с тем он обвинил действующее правительство и канцлера Олафа Шольца в нерешительности в вопросе поставок вооружения Киеву, поскольку при его поражении Россия якобы может "угрожать безопасности и других европейских государств". А на сегодняшний день, по словам Гаука, Германия, в частности, не готова к отражению потенциальной военной угрозы, которая якобы идёт от Москвы.