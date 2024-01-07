"Откладывать уже нельзя": В ЕС призвали создать собственную армию
Глава МИД Италии Таяни заявил о необходимости создания армии Евросоюза
Европейскому союзу (ЕС) нужно создать собственную единую армию, которая могла бы поддерживать мир и предотвращать конфликты. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни. Политик также подчеркнул, что в приоритете партии "Вперёд, Италия", главой которой он является, стоит тесное сотрудничество стран Европы в сфере обороны.
"Если мы хотим быть носителями мира во всём мире, нам нужна европейская армия. И это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики. <...> Оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. Откладывать уже нельзя", — сказал Таяни в интервью итальянской газете La Stampa.
По его словам, в мире со множеством кризисов, которые охватывают территорию от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, единые для ЕС вооружённые силы должны стать "конкретным фактом".
К слову, разговоры о том, что ЕС следует обзавестись собственной армией, ходят в Европе не первый год. Например, в 2021 году о необходимости сформировать европейские ВС говорил Жозеп Боррель. А в 2018-м президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал создать общеевропейскую армию, которая будет независима от США.
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