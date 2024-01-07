"Откладывать уже нельзя": В ЕС призвали создать собственную армию

Европейскому союзу (ЕС) нужно создать собственную единую армию, которая могла бы поддерживать мир и предотвращать конфликты. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни. Политик также подчеркнул, что в приоритете партии "Вперёд, Италия", главой которой он является, стоит тесное сотрудничество стран Европы в сфере обороны.

"Если мы хотим быть носителями мира во всём мире, нам нужна европейская армия. И это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики. <...> Оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. Откладывать уже нельзя", — сказал Таяни в интервью итальянской газете La Stampa.