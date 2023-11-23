Президент Чехии признался, что в Европе готовятся к большой войне

Евросоюз расценивает Россию как "угрозу номер один", а армии объединения готовятся к конфликту высокой интенсивности, заявил в ходе встречи лидеров "Вышеградской четвёрки" президент Чехии Петр Павел. По его словам, вооружённые силы воспринимают это серьёзно.

С его позицией согласилась президент Венгрии Каталин Новакова. Она пообещала, что страны "четвёрки" — Чехия, Венгрия, Словакия и Польша — будут стараться и дальше поддерживать Украину.

А польский лидер Анджей Дуда считает, что необходимо подготовиться к "потенциальной агрессии" настолько, чтобы никто не захотел нападать.