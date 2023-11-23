Президент Чехии признался, что в Европе готовятся к большой войне
Президент Чехии Павел: Армии ЕС готовятся к высокоинтесивному конфликту
Евросоюз расценивает Россию как "угрозу номер один", а армии объединения готовятся к конфликту высокой интенсивности, заявил в ходе встречи лидеров "Вышеградской четвёрки" президент Чехии Петр Павел. По его словам, вооружённые силы воспринимают это серьёзно.
С его позицией согласилась президент Венгрии Каталин Новакова. Она пообещала, что страны "четвёрки" — Чехия, Венгрия, Словакия и Польша — будут стараться и дальше поддерживать Украину.
А польский лидер Анджей Дуда считает, что необходимо подготовиться к "потенциальной агрессии" настолько, чтобы никто не захотел нападать.
А недавно Петр Павел признал, что контрнаступление ВСУ идёт не так, как было запланировано. По его словам, помощь Киеву была недостаточной, а упущенное из-за этого время позволило России лучше подготовиться: Москва нарастила военное производство, обогнав по возможностям Запад.
JULIEN WARNAND / EPA / TASS