Лидер Чехии признал, что контрнаступление ВСУ идёт не по плану

Усталость от украинского конфликта возникает у всех участвующих сторон, при этом контрнаступление Незалежной идёт не по плану Киева. Об этом заявил чешский лидер Петр Павел.

"Усталость [от конфликта], которая проявляется не только у воюющих сторон, но у всех государств, кто поддерживает Киев или Москву, приведёт к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением. А соглашение, если до него дойдёт, будет исходить из реальной ситуации на полях сражений", — отметил он в ходе годового совещания высшего командного состава армии страны.