Лидер Чехии признал, что контрнаступление ВСУ идёт не по плану
Президент Чехии Петр Павел: Контрнаступление ВСУ идёт не по плану Украины
Усталость от украинского конфликта возникает у всех участвующих сторон, при этом контрнаступление Незалежной идёт не по плану Киева. Об этом заявил чешский лидер Петр Павел.
"Усталость [от конфликта], которая проявляется не только у воюющих сторон, но у всех государств, кто поддерживает Киев или Москву, приведёт к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением. А соглашение, если до него дойдёт, будет исходить из реальной ситуации на полях сражений", — отметил он в ходе годового совещания высшего командного состава армии страны.
Говоря об отклонении контрнаступления от плана киевских властей, президент Чехии добавил, что помощь Запада была недостаточно массивной и быстрой — упущенное время позволило РФ лучше подготовиться. Петр Павел добавил, что Россия нарастила производство военной продукции и теперь способна поставлять в зону боевых действий больше техники и снаряжения, чем Запад готов отправить Киеву. Также чешский лидер считает, что успех Москвы в этом конфликте создаёт серьёзные проблемы для западных стран. По его мнению, Россия может сподвигнуть КНР на "решение проблем на международной арене силовым путём".
Как сообщал Лайф, главком ВСУ Валерий Залужный в начале ноября признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Владимир Зеленский не согласился с этой позицией и объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах. Между тем Вооружённые силы Украины несут серьёзные потери. Так, по данным Минобороны РФ на 21 ноября, ВСУ с начала месяца потеряли свыше 13,7 тысячи военных.
Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency