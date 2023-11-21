Шойгу озвучил потери ВСУ с начала ноября Шойгу: Потери ВСУ с начала месяца составили более 13 тысяч военных 7061 7061 Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Потери Вооружённых сил Украины с начала ноября составили более 13,7 тысячи военных. Такие данные приводит глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 тысяч 700 человек, порядка 1,8 тысячи единиц различного вооружения и военной техники", — сказал министр на коллегии ведомства.

По его словам, украинские военные массово сдаются в плен, понимая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону. При этом ВС РФ мужественно и эффективно выполняют боевые задачи в самых сложных условиях.

"Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях", — добавил Шойгу.

А в конце октября МО РФ отчитывалось, что украинская армия лишилась более 90 тысяч солдат с июня, когда началось широко разрекламированное наступление.

Авторы Александра Вишнякова