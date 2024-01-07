Захарова высмеяла идею создания собственной армии ЕС и дала европейцам несколько советов
Захарова посоветовала ЕС разработать вакцину от ковида вместо своей армии
Перед созданием собственной армии Евросоюзу стоит задуматься над разработкой вакцины от ковида. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соответствующий призыв министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.
"Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию", — написала она в телеграм-канале.
Кроме того, указала дипломат, перед формированием вооружённых сил необходимо понять, что за топливо они будут использовать, иначе позднее может сложиться ситуация, когда президент США прибудет в Брюссель и скажет, что поднимет цены, если армия ЕС "не нападёт на тех, на кого он укажет".
Захарова также спросила, за что страны НАТО платят колоссальные суммы в "общую кассу" (то есть Соединённым Штатам), которые идут на обеспечение безопасности.
Ранее Антонио Таяни заявил, что если Евросоюз хочет быть "носителем мира во всём мире", то ему нужна собственная армия. По словам политика, откладывать это "уже нельзя".
Идея о создании собственной армии ходит в ЕС не первый год. Например, в 2021 году о необходимости сформировать европейские вооружённые силы говорил главный дипломат Жозеп Боррель. А в 2018-м президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал создать общеевропейскую армию, которая будет независима от Вашингтона.
ТАСС / Сергей Бобылев