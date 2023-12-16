"У нас есть от пяти до восьми лет": В Германии сделали тревожный прогноз для Европы

Европе следует готовиться к новым возможным военным угрозам. С таким предупреждением выступил глава Минобороны Германии Борис Писториус. По его словам, у стран Евросоюза (ЕС) есть от пяти до восьми лет для того, чтобы укрепить оборонный потенциал.

Как считает Писториус, американцы в скором времени переключат своё внимание на Тихоокеанский регион, причём это не зависит от того, кто станет следующим президентом США. По этой причине Вашингтон будет меньше вкладываться в безопасность ЕС, из-за чего европейцы станут уязвимы перед возможными новыми военными вызовами.

"У нас есть сейчас примерно от пяти до восьми лет, за которые нам нужно наверстать упущенное. <...> В конце этого десятилетия мы можем столкнуться с угрозами. Но к тому времени мы будем подготовлены к ним", — отметил глава Минобороны Германии в интервью газете Welt am Sonntag.

Он также добавил, что Берлин заинтересован в развитии военного сотрудничества с другими европейскими партнёрами. В частности, речь идёт о Париже и Варшаве. Писториус также заверил, что в следующем году собирается посетить Польшу с официальным визитом.