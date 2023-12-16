"У нас есть от пяти до восьми лет": В Германии сделали тревожный прогноз для Европы
Министр обороны ФРГ Писториус: Европе нужно готовиться к новым военным угрозам
Европе следует готовиться к новым возможным военным угрозам. С таким предупреждением выступил глава Минобороны Германии Борис Писториус. По его словам, у стран Евросоюза (ЕС) есть от пяти до восьми лет для того, чтобы укрепить оборонный потенциал.
Как считает Писториус, американцы в скором времени переключат своё внимание на Тихоокеанский регион, причём это не зависит от того, кто станет следующим президентом США. По этой причине Вашингтон будет меньше вкладываться в безопасность ЕС, из-за чего европейцы станут уязвимы перед возможными новыми военными вызовами.
"У нас есть сейчас примерно от пяти до восьми лет, за которые нам нужно наверстать упущенное. <...> В конце этого десятилетия мы можем столкнуться с угрозами. Но к тому времени мы будем подготовлены к ним", — отметил глава Минобороны Германии в интервью газете Welt am Sonntag.
Он также добавил, что Берлин заинтересован в развитии военного сотрудничества с другими европейскими партнёрами. В частности, речь идёт о Париже и Варшаве. Писториус также заверил, что в следующем году собирается посетить Польшу с официальным визитом.
А ранее депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что в ЕС наступает кризис, поскольку объединение столкнулось с таким количеством разногласий, которых не было со времён пандемии коронавируса. Главный конфликт, по её словам, вспыхнул из-за председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая возмутилась огромным деньгам для Киева.
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