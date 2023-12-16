В Британии раскрыли "промах" ЕС, касающийся поддержки Украины FT: Лидеры ЕС промахнулись, не согласовав помощь Киеву на прошедшем саммите 16 декабря, 07:02 В ЕС не согласовали помощь Киеву. Обложка © freepik

Лидеры стран – членов Евросоюза "промахнулись", потому что у них не получилось прийти к решению по оказанию помощи Киеву на сумму в 50 миллиардов евро во время недавнего саммита в Брюсселе. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на западного дипломата.

"Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись мимо своей цели", — поделился собеседник издания.

Как указано в публикации, Владимир Зеленский очень рассчитывал, что его европейские партнёры окажут Киеву финансовую поддержку. Сейчас, по словам дипломата, Украина осталась практически без средств — и ей будет "немного туго". Сам Зеленский хотя и был не против денег, но уверял, что ему важнее приступить к переговорам о членстве в ЕС.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан не дал Киеву получить 50 миллиардов военной помощи. В соцсети он сообщил, что наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Авторы Татьяна Миссуми