Перед Зеленским захлопнули дверь саммита ЕС за сутки до встречи, узнали СМИ

Визит Владимира Зеленского на саммит Совета ЕС в Брюсселе отменили за сутки до начала встречи, несмотря на его желание лично посетить мероприятие. Об этом сообщает издание Politico.

"В преддверии встречи в Брюсселе ходили слухи, что Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС сегодня. Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остаётся неопределённым", — написано в публикации.