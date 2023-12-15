Перед Зеленским захлопнули дверь саммита ЕС за сутки до встречи, узнали СМИ
Politico: Зеленскому запретили участвовать в саммите ЕС за сутки до встречи
Визит Владимира Зеленского на саммит Совета ЕС в Брюсселе отменили за сутки до начала встречи, несмотря на его желание лично посетить мероприятие. Об этом сообщает издание Politico.
"В преддверии встречи в Брюсселе ходили слухи, что Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС сегодня. Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остаётся неопределённым", — написано в публикации.
После этого Зеленский обратился по видеосвязи к лидерам ЕС, призвав их к решительности. Он выразил мнение, что этот саммит "войдёт в историю".
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Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский отказался от речи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга. Украинский политик в последний момент отменил сеанс видеосвязи.
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