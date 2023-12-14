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14 декабря, 08:00

"Находится в другом положении, чем год назад": Экс-главком НАТО раскрыл, чем Зеленский разочаровал США

Экс-главком НАТО: США отвернулись от Зеленского из-за провала наступления ВСУ

Правительство США разочаровалось во Владимире Зеленском и отвернулось от него из-за провального контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделал отставной адмирал американских Военно-морских сил (ВМС) и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в эфире MSNBC.

"Мы должны честно признать отсутствие успеха в наступлении ВСУ этим летом. Оно действительно провалилось. Атака украинцев захлебнулась. Это привело к разочарованию [в США]. <…> Зеленский находится в совершенно другом положении, чем год назад", указал Ставридис.

По его словам, ситуация складывается наилучшим образом для президента России Владимира Путина. Бывший главком НАТО подчеркнул, что российский лидер укрепил отношения со многими государствами, а наступление Киева оказалось неудачным. Ставридис заметил, что 2023 год для Путина — очень хороший и благоприятный.

Названо событие, после которого США навсегда бросят Украину

Названо событие, после которого США навсегда бросят Украину

А ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский посетил США. Он выступил перед американским Сенатом, где ранее заблокировали решение о помощи Украине. Сенаторы позже заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового. По словам лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, неудачный визит украинского лидера поставил жирную точку в позиции США по дальнейшему спонсированию Незалежной.

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president.gov.ua

Дарья Нарыкова
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