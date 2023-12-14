"Находится в другом положении, чем год назад": Экс-главком НАТО раскрыл, чем Зеленский разочаровал США

Правительство США разочаровалось во Владимире Зеленском и отвернулось от него из-за провального контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделал отставной адмирал американских Военно-морских сил (ВМС) и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в эфире MSNBC.

"Мы должны честно признать отсутствие успеха в наступлении ВСУ этим летом. Оно действительно провалилось. Атака украинцев захлебнулась. Это привело к разочарованию [в США]. <…> Зеленский находится в совершенно другом положении, чем год назад", — указал Ставридис.

По его словам, ситуация складывается наилучшим образом для президента России Владимира Путина. Бывший главком НАТО подчеркнул, что российский лидер укрепил отношения со многими государствами, а наступление Киева оказалось неудачным. Ставридис заметил, что 2023 год для Путина — очень хороший и благоприятный.