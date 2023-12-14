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14 декабря, 01:32

"Всё кончено!": Украину обрекли на катастрофу после поездки Зеленского в США

Французский политик Филиппо словами "всё кончено" описал визит Зеленского в США

Поездка Владимира Зеленского в Вашингтон оказалась безрезультатной для киевского режима, уверен лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его словам, неудачный визит политика поставил жирную точку в позиции США по дальнейшему спонсированию Украины. Об этом глава фракции написал в соцсети X.

"Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течёт! Всё кончено!" уверен Филиппо.

Также автор публикации призвал власти Франции последовать примеру Соединённых Штатов и лишить Киев средств к существованию. В противном случае Пятая республика продолжит действовать в фарватере "разрушительной политики" главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, считает предводитель "Патриотов".

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Ранее Зеленский, находясь в США, жестом намекнул на исход украинского конфликта в случае прекращения помощи Запада. В ответ на соответствующий вопрос политик молча пожал плечами.

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Getty Images

Илья Пушкарев
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