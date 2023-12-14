"Всё кончено!": Украину обрекли на катастрофу после поездки Зеленского в США
Французский политик Филиппо словами "всё кончено" описал визит Зеленского в США
Поездка Владимира Зеленского в Вашингтон оказалась безрезультатной для киевского режима, уверен лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его словам, неудачный визит политика поставил жирную точку в позиции США по дальнейшему спонсированию Украины. Об этом глава фракции написал в соцсети X.
"Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течёт! Всё кончено!" — уверен Филиппо.
Также автор публикации призвал власти Франции последовать примеру Соединённых Штатов и лишить Киев средств к существованию. В противном случае Пятая республика продолжит действовать в фарватере "разрушительной политики" главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, считает предводитель "Патриотов".
Ранее Зеленский, находясь в США, жестом намекнул на исход украинского конфликта в случае прекращения помощи Запада. В ответ на соответствующий вопрос политик молча пожал плечами.
Getty Images