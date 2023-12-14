Поездка Владимира Зеленского в Вашингтон оказалась безрезультатной для киевского режима, уверен лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его словам, неудачный визит политика поставил жирную точку в позиции США по дальнейшему спонсированию Украины. Об этом глава фракции написал в соцсети X.

"Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течёт! Всё кончено!" — уверен Филиппо.

Также автор публикации призвал власти Франции последовать примеру Соединённых Штатов и лишить Киев средств к существованию. В противном случае Пятая республика продолжит действовать в фарватере "разрушительной политики" главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, считает предводитель "Патриотов".