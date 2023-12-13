"Выхлоп минимален": Поездку Зеленского к Байдену объявили провальной
Политолог Колчин: Встреча Зеленского и Байдена не принесёт пользы Украине
Встреча Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
Встречу Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена можно считать провальной, поскольку 200 миллионов долларов помощи Киеву вместо обещанных миллиардов — это просто копейки, заявил политолог Пётр Колчин.
"У Вооружённых сил Украины, у Киева, у украинских политиков назревает серьёзный кризис как в социальной сфере, так и на фронте. Для его восполнения нужны огромные средства. Зима уже вовсю идёт. И это огромные убытки для энергосистемы страны", — объяснил Колчин в беседе с телеканалом "360".
По словам эксперта, встреча Зеленского и Байдена показала, подвижек со стороны Запада нет. Как и раньше Байден продолжает призывать помогать Украине, но у НАТО уже нет ресурсов на продолжение финансирования, да и Европа деньги выделяет с неохотой.
Политолог отметил, что встреча президентов сильно пиарилась в СМИ как крутой инфоповод, однако, по мнению эксперта, "выхлоп минимален" и новых подвижек ждать не стоит. Громкие слова Байдена и мизерная помощь, которые никак не спасут Киев от краха, — вот настоящий итог встречи политиков.
Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский посетил США. Он вновь выступил перед американским Сенатом, где ранее заблокировали решение о помощи Украине. Сенаторы позже заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового. Затем глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, а также одним жестом намекнул на исход украинского конфликта. Ну и, конечно же, не обошлось без новых конфузных выходок от главы США: сперва Байден без стеснения высморкался во время речи украинского коллеги, а потом рассмеялся, отвечая на вопрос о "победе" Украины.