"Выхлоп минимален": Поездку Зеленского к Байдену объявили провальной

Встречу Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена можно считать провальной, поскольку 200 миллионов долларов помощи Киеву вместо обещанных миллиардов — это просто копейки, заявил политолог Пётр Колчин.

"У Вооружённых сил Украины, у Киева, у украинских политиков назревает серьёзный кризис как в социальной сфере, так и на фронте. Для его восполнения нужны огромные средства. Зима уже вовсю идёт. И это огромные убытки для энергосистемы страны", — объяснил Колчин в беседе с телеканалом "360".

По словам эксперта, встреча Зеленского и Байдена показала, подвижек со стороны Запада нет. Как и раньше Байден продолжает призывать помогать Украине, но у НАТО уже нет ресурсов на продолжение финансирования, да и Европа деньги выделяет с неохотой.