Очередные выходки деда: Байден "начихал" на Зеленского и рассмеялся в ответ на вопрос про Украину
Байден поразил странными выходками на встрече с Зеленским: сморкался и смеялся
Президент США Джо Байден озадачил всех своими странными выходками на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне: то он показательно высморкался во время речи украинского политика, то рассмеялся, отвечая на вопрос о "победе" Украины.
Джо Байден повёл себя странно при Владимире Зеленском. Видео © X / OliLondonTV / vicktop55
Пользователи в Сети спорят, в чём причина странностей? "Дедушка" перестал контролировать себя на публике или американскому лидеру действительно начихать на "попрошайку" Зеленского? Апогеем стал вопрос одного из журналистов Байдену.
"Господин Байден, хотели бы вы, чтобы Украина выиграла? Да или нет?" — спросил он.
Однако американский президент вместо ответа неожиданно рассмеялся. Теперь и американцы, и украинцы ломают голову над странностями Байдена. Первые испугались, что ими управляет старый маразматик, а вторые шокированы, что теперь клянчить американские деньги становится сложнее.
Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский посетил США. Он вновь выступил перед американским Сенатом, где ранее заблокировали решение о помощи Украине. Сенаторы позже заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового. Затем глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, а также одним жестом намекнул на исход украинского конфликта.
X / OliLondonTV / vicktop55