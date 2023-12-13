Очередные выходки деда: Байден "начихал" на Зеленского и рассмеялся в ответ на вопрос про Украину

Президент США Джо Байден озадачил всех своими странными выходками на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне: то он показательно высморкался во время речи украинского политика, то рассмеялся, отвечая на вопрос о "победе" Украины.

Джо Байден повёл себя странно при Владимире Зеленском. Видео © X / OliLondonTV / vicktop55

Пользователи в Сети спорят, в чём причина странностей? "Дедушка" перестал контролировать себя на публике или американскому лидеру действительно начихать на "попрошайку" Зеленского? Апогеем стал вопрос одного из журналистов Байдену.

"Господин Байден, хотели бы вы, чтобы Украина выиграла? Да или нет?" — спросил он.