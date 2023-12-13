Зеленскому объяснили чудаковатые выходки Байдена со сморканием на его слова и хохотом невпопад

Вероятнее всего, президент США Джо Байден не ставил перед собой задачи дополнительно унизить Владимира Зеленского, сморкаясь в носовой платок во время его речи. Как минимум потому, что ещё сильнее унизить главу киевского режима практически невозможно. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политолог и публицист Армен Гаспарян.

"Это и так очень унизительная роль — ты всё время с протянутой рукой. То, что он так демонстративно сморкается, слушайте: почтенный возраст Байдена и его абстракция от всего того, что происходит в мире, — это уже просто данность, он не отдаёт себе отчёт в том, где он находится, что он говорит, что он делает. Вспомните, он же вчера вот хохотал, когда ему задали вопрос, верит ли он вообще в победу Украины или нет", — отметил политолог.

Джо Байден повёл себя странно при Владимире Зеленском. Видео © X / OliLondonTV / vicktop55

По мнению собеседника Лайфа, Зеленский и как политик, и как мужчина после такой выходки должен был попросту развернуться и уйти. А тому, что глава США сморкался во время выступления главы киевского режима, не стоит придавать большого значения, он вполне мог выкинуть ещё что-нибудь подобное, это вполне в его духе.

"К сожалению, политика нынче такая, она вряд ли будет другой, потому что появилось поколение не политиков, а менеджеров от политики. Которые, собственно говоря, и влияют целиком и полностью на весь этот процесс. Да, это чудовищно выглядит. Ну что поделаешь? Надо привыкать теперь вот к таким вот условиям", — констатировал публицист.