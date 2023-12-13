Зеленскому объяснили чудаковатые выходки Байдена со сморканием на его слова и хохотом невпопад
Эксперт Гаспарян объяснил почтенным возрастом странности Байдена перед Зеленским
Президент США Джо Байден, Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Drew Angerer
Вероятнее всего, президент США Джо Байден не ставил перед собой задачи дополнительно унизить Владимира Зеленского, сморкаясь в носовой платок во время его речи. Как минимум потому, что ещё сильнее унизить главу киевского режима практически невозможно. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политолог и публицист Армен Гаспарян.
"Это и так очень унизительная роль — ты всё время с протянутой рукой. То, что он так демонстративно сморкается, слушайте: почтенный возраст Байдена и его абстракция от всего того, что происходит в мире, — это уже просто данность, он не отдаёт себе отчёт в том, где он находится, что он говорит, что он делает. Вспомните, он же вчера вот хохотал, когда ему задали вопрос, верит ли он вообще в победу Украины или нет", — отметил политолог.
Джо Байден повёл себя странно при Владимире Зеленском. Видео © X / OliLondonTV / vicktop55
По мнению собеседника Лайфа, Зеленский и как политик, и как мужчина после такой выходки должен был попросту развернуться и уйти. А тому, что глава США сморкался во время выступления главы киевского режима, не стоит придавать большого значения, он вполне мог выкинуть ещё что-нибудь подобное, это вполне в его духе.
"К сожалению, политика нынче такая, она вряд ли будет другой, потому что появилось поколение не политиков, а менеджеров от политики. Которые, собственно говоря, и влияют целиком и полностью на весь этот процесс. Да, это чудовищно выглядит. Ну что поделаешь? Надо привыкать теперь вот к таким вот условиям", — констатировал публицист.
Другое дело, что на примере Зеленского никто и ничему не научится, ведь все будут искренне полагать, что это только он такой лузер, а вот в их случае всё обязательно будет иначе. В обратном можно будет убедиться, посмотрев на то, как Байден поведёт себя на следующих переговорах, хотя здесь вряд ли стоит ожидать неожиданностей, ведь линия поведения Белого дома в определённом смысле слова уже известна, резюмировал Гаспарян.
Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский посетил США. Он вновь выступил перед американским Сенатом, где ранее заблокировали решение о помощи Украине. Сенаторы позже заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового. Затем глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, а также одним жестом намекнул на исход украинского конфликта. Ну и, конечно же, не обошлось без новых конфузных выходок от главы США: сперва Байден без стеснения высморкался во время речи украинского политика, а потом рассмеялся, отвечая на вопрос о "победе" Украины.