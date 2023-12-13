81-летний Байден снова потерял рассудок и захотел пообщаться сам с собой

Президент США Джо Байден допустил досадную оговорку, общаясь с прессой по завершении встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Политик запутался и сообщил, что первый вопрос он задаст себе сам.

"Смотрите, сейчас мы будем по очереди задавать вопросы. В общей сложности каждый из нас задаст по два вопроса. Я задам первый вопрос", — произнёс по ошибке 81-летний американский лидер, вскоре обратившись к прессе.

Впрочем, сама пресс-конференция оказалась лишь формальностью, считает журналист Билл О’Райли. По его мнению, Байден уже имел список вопросов и читал заранее заготовленные ответы. Происходящее представитель СМИ назвал "смехотворным".