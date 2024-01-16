"Это произойдёт через три-пять лет": Премьер Эстонии призвала готовиться к конфликту с Россией

У Европы есть несколько лет на подготовку к "угрозе со стороны РФ". Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она считает, что конфликт с Россией возможен в случае достижения прекращения огня на Украине.

"По оценкам нашей разведки, это произойдёт через три-пять лет, это будет сильно зависеть оттого, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины", — сказала глава государства в интервью The Times.