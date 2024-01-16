"Это произойдёт через три-пять лет": Премьер Эстонии призвала готовиться к конфликту с Россией
Каллас сочла, что у ЕС есть три-пять лет на подготовку к "угрозе со стороны РФ"
У Европы есть несколько лет на подготовку к "угрозе со стороны РФ". Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она считает, что конфликт с Россией возможен в случае достижения прекращения огня на Украине.
"По оценкам нашей разведки, это произойдёт через три-пять лет, это будет сильно зависеть оттого, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины", — сказала глава государства в интервью The Times.
Указывается, что речь идёт о времени, якобы необходимом ВС России на восстановление. Премьер ссылается на доклад Департамента внешней разведки Эстонии. Там считают, что именно прибалтийские государства станут "наиболее уязвимой" частью альянса. Каллас отметила, что у Москвы достаточно сил для военного давления на регион.
Ранее немецкий таблоид Bild сообщил о разработке Минобороны Германии плана предполагаемого вооружённого конфликта с Россией. В ведомстве считают, что он может разгореться уже летом 2025 года. Позднее там пояснили, что лишь смоделировали потенциальный сценарий, что является частью работы военных.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK