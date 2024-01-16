"Отвлекающий манёвр": Во Франции объяснили, зачем немецкие СМИ опубликовали план войны с Россией
Филиппо: Германии необходима война с Россией, чтобы избежать социального взрыва
Берлин нуждается в начале полномасштабной войны с Москвой, чтобы отвлечь собственный народ от социальных волнений. Таким образом лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал в социальной сети Х недавние публикации немецких средств массовой информации сценария возможного военного противостояния Германии с Россией.
Он считает, что уже в этом году в ФРГ начнутся беспорядки. По его прогнозам, своего пика взрывные социальные волнения достигнут в 2025 году. Политический деятель убеждён, что военные планы Берлина ориентированы в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза, чтобы избежать возможного восстания простых людей против власть имущих.
"Война как отвлекающий манёвр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения", — заявил Филиппо.
Напомним, что ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на документы Бундесвера заявил, что Министерство обороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ в специальной военной операции. Там предположили, что война с Москвой начнётся уже летом следующего года.
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