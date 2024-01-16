Берлин нуждается в начале полномасштабной войны с Москвой, чтобы отвлечь собственный народ от социальных волнений. Таким образом лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал в социальной сети Х недавние публикации немецких средств массовой информации сценария возможного военного противостояния Германии с Россией.

Он считает, что уже в этом году в ФРГ начнутся беспорядки. По его прогнозам, своего пика взрывные социальные волнения достигнут в 2025 году. Политический деятель убеждён, что военные планы Берлина ориентированы в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза, чтобы избежать возможного восстания простых людей против власть имущих.

"Война как отвлекающий манёвр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения", — заявил Филиппо.