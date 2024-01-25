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25 января, 00:25

Швеция никому не интересна: Эксперт раскрыл хитрый трюк Турции с расширением НАТО

Политолог Солонников: Турция одобрила заявку Швеции в НАТО после торгов с США

Решение турецкого парламента поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО — следствие удачных торгов Анкары и Вашингтона. К такому выводу пришёл политолог Дмитрий Солонников.

По словам директора Института современного государственного развития, власти Турции затягивали расширение альянса лишь с целью получения ряда политических и экономических преференций. Как только США согласились на условия союзника по НАТО, Стокгольму был дан зелёный свет.

"Это и была основная причина. А Швеция здесь никому и ничем не была интересна", — рассказал Солонников в эфире радио "Комсомольская правда".

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Политолог выразил уверенность в том, что Венгрия не сможет долго сопротивляться давлению и вскоре тоже одобрит заявку Стокгольма, после чего Швеция станет 32-м членом блока. Россия не станет реагировать на произошедшее, считает эксперт. Сейчас главная задача Москвы — победа в спецоперации. Лишь по её завершении будут решаться вопросы с НАТО, заключил он.

Напомним, что депутаты Великого национального собрания Турции большинством голосов поддержали заявку Швеции 23 января. Теперь документ отправится на стол к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Пушкарев
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