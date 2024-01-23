Турция на шаг приблизила Швецию к вступлению в НАТО
Турецкий парламент одобрил заявку Швеции на присоединение к НАТО
В Турции завершились дебаты депутатов Великого национального собрания по заявке Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Большинством голосов законопроект о её удовлетворении был принят.
Всего участие в голосовании приняли 346 парламентариев. 287 из них выступили за одобрение заявки, противоположную позицию заняли 55 депутатов, а четыре народных избранника воздержались. Теперь документ отправится на стол к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Напомним, что Швеция и Финляндия подали совместную заявку в НАТО в мае 2022 года. Последняя стала 31-м членом блока 4 апреля 2023-го, тогда как для королевства путь в объединение закрыли Анкара и Будапешт. Если Эрдоган подпишет законопроект, Венгрия останется единственной страной, мешающей Стокгольму попасть в альянс.
Ранее шведский министр Карл-Оскар Болин призвал сограждан готовиться к скорой войне на территории Скандинавии, подтолкнув людей к массовой скупке консервов, техники и других средств для выживания. Позже премьер страны Ульф Кристерссон отметил, что повода для беспокойства нет и государство не стоит на пороге конфликта.
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