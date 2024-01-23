Турция на шаг приблизила Швецию к вступлению в НАТО

В Турции завершились дебаты депутатов Великого национального собрания по заявке Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Большинством голосов законопроект о её удовлетворении был принят.

Всего участие в голосовании приняли 346 парламентариев. 287 из них выступили за одобрение заявки, противоположную позицию заняли 55 депутатов, а четыре народных избранника воздержались. Теперь документ отправится на стол к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.