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Регион
Опубликовано 4 декабря 2023, 19:26

Путин: Отказ Швеции от неучастия в военных блоках вызывает вопросы

Отказ Швеции от неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросов. Такая политика играла значимую роль в формировании безопасности и стабильности в Северо-Европейском регионе, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Отказ Стокгольма от проводившейся на протяжении двухсот лет политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросов. Такая политика приносила шведской стороне бесспорные дивиденды, играла важную роль в формировании общей атмосферы безопасности и стабильности в Северо-Европейском регионе", — отметил президент на церемонии вручения верительных грамот послами.

Путин: Мир находится в состоянии турбулентности
Путин: Мир находится в состоянии турбулентности

Как сообщал Лайф, вступление Швеции в НАТО — вопрос времени. В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО, а затем спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш поставил свою подпись под законопроектом о ратификации присоединения королевства к альянсу.

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ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Никита Осипов
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