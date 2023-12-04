Путин: Отказ Швеции от неучастия в военных блоках вызывает вопросы
Отказ Швеции от неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросов. Такая политика играла значимую роль в формировании безопасности и стабильности в Северо-Европейском регионе, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Отказ Стокгольма от проводившейся на протяжении двухсот лет политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросов. Такая политика приносила шведской стороне бесспорные дивиденды, играла важную роль в формировании общей атмосферы безопасности и стабильности в Северо-Европейском регионе", — отметил президент на церемонии вручения верительных грамот послами.
Как сообщал Лайф, вступление Швеции в НАТО — вопрос времени. В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО, а затем спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш поставил свою подпись под законопроектом о ратификации присоединения королевства к альянсу.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков