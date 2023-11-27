Государства – члены НАТО: актуальный перечень членов альянса Лайф перечисляет список государств – членов НАТО, которые подписали Вашингтонский договор и теперь входят в состав Североатлантического альянса. 26 ноября, 22:42 Государства – члены НАТО. Обложка © Shutterstock

НАТО (North Atlantic Treaty Organisation — англ. "Организация Североатлантического договора") — это военно-политический союз, основанный 4 апреля 1949 года в США для защиты Европы от предполагаемой советской экспансии. В настоящее время в него входит почти три десятка европейских государств и два североамериканских — США и Канада. Союз получил название "Североатлантический" в связи с тем, что Европу и Северную Америку разделяет северная часть Атлантического океана. Теперь он стремится поставить под ружьё под своим командованием весь мир.

Согласно договору целями НАТО являются:

— защита свободы, общего наследия и цивилизации своих народов, основанных на принципах демократии, свободы личности и законности;

— укрепление стабильности и повышение благосостояния в Североатлантическом регионе;

— создание коллективной обороны и сохранение мира и безопасности;

— содействие дальнейшему развитию международных отношений мира и дружбы;

— стремление к устранению противоречий в своей международной экономической политике;

— наращивание индивидуального и коллективного потенциала борьбы с вооружённым нападением.

Ключевой в договоре является его пятая статья. В ней провозглашается, что "вооружённое нападение на одну или несколько стран-участниц в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом", что даст возможность всем странам – участницам НАТО применить "вооружённую силу с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".

В НАТО два официальных языка — английский и французский. Флаг организации — тёмно-синее прямоугольное полотнище, в центре которого расположена роза ветров в круге, от которой расходятся белые линии. Тёмно-синий фон символизирует Атлантический океан, круг — единство между государствами – членами альянса, а роза ветров — направления, по которым простирается путь к миру. Штаб-квартира НАТО находится в столице Бельгии — Брюсселе.

Какие страны входят в НАТО в 2023 году и сколько их

Члены НАТО в 2023 году. Фото © Flickr / Latvian Foreign Ministry

За 74 года с момента основания было уже девять расширений НАТО. Последней в его состав 4 апреля 2023 года — как раз в 74-ю годовщину Североатлантического альянса — была принята Финляндия. В настоящее время членами НАТО являются 29 государств из Европы и два из Северной Америки — всего 31 государство.

США

Соединённые Штаты Америки являются членом НАТО с момента его основания 4 апреля 1949 года. Собственно, они и были главным инициатором создания этого военно-политического блока. Не случайно договор о его создании был подписан именно в столице США Вашингтоне и помимо названия "Североатлантический договор" имеет и другое наименование — "Вашингтонский договор". США являются главным донором организации: их расходы на оборону, по данным на 2020 год, составляют 3,5% ВВП страны.

Канада

Канада входит в число первых 12 стран, подписавших договор о создании альянса, и является его членом с момента основания. Её оборонные расходы составляют 1,29% от ВВП страны.

Великобритания

Великобритания — тоже одна из основательниц альянса, являющаяся его членом с момента создания. Выделяет на оборону 2,1% ВВП.

Бельгия

Бельгия — член НАТО с момента основания. Расходы на оборону — 0,9% ВВП.

Дания

Дания — член НАТО с момента основания. Расходы на оборону — 1,31% ВВП.

Италия

Италия — член НАТО с момента основания. Расходы на оборону — 1,18% ВВП.

Люксембург

Люксембург — член НАТО с момента основания. Расходы на оборону — 0,54% ВВП.

Нидерланды

Нидерланды — член НАТО с момента основания. Расходы на оборону — 1,36% ВВП.

Норвегия

Норвегия — член НАТО с момента основания. Расходы на оборону — 1,86% ВВП.

Португалия

Португалия — член НАТО с момента основания. Расходы на оборону — 1,39% ВВП.

Франция

Франция — член НАТО с момента основания. Расходы на оборону — 1,83% ВВП.

Исландия

Исландия — член НАТО с момента основания. Единственная страна в альянсе, у которой нет регулярных вооружённых сил (имеется лишь береговая охрана). Исландские добровольцы, изъявившие желание принять участие в миротворческих миссиях альянса, проходят подготовку на базах НАТО в Норвегии.

Греция

Греция — член НАТО с 18 февраля 1952 года. С 1974 по 1980 год не принимала участия в военной организации НАТО из-за напряжённых отношений с другим членом блока — Турцией. Расходы на оборону — 2,31% ВВП.

Турция

Турция — член НАТО с 18 февраля 1952 года. Расходы на оборону — 1,85% ВВП.

Германия

Западная Германия — член НАТО с 9 мая 1955 года, объединённая Германия — с 3 октября 1990 года. Расходы на оборону — 1,36% ВВП.

Испания

Испания — член НАТО с 30 мая 1982 года. Расходы на оборону — 0,91% ВВП.

Венгрия

Венгрия — член НАТО с 12 марта 1999 года. Расходы на оборону — 1,27% ВВП.

Польша

Польша — член НАТО с 12 марта 1999 года. Расходы на оборону — 2,02% ВВП.

Чехия

Чехия — член НАТО с 12 марта 1999 года. Расходы на оборону — 1,18% ВВП.

Болгария

Болгария — член НАТО с 29 марта 2004 года. Расходы на оборону — 3,18% ВВП.

Латвия

Латвия — член НАТО с 29 марта 2004 года. Расходы на оборону — 2,03% ВВП.

Литва

Литва — член НАТО с 29 марта 2004 года. Расходы на оборону — 2,02% ВВП.

Румыния

Румыния — член НАТО с 29 марта 2004 года. Расходы на оборону — 1,84% ВВП.

Словакия

Словакия — член НАТО с 29 марта 2004 года. Расходы на оборону — 1,71% ВВП.

Словения

Словения — член НАТО с 29 марта 2004 года. Расходы на оборону — 1,07% ВВП.

Эстония

Эстония — член НАТО с 29 марта 2004 года. Расходы на оборону — 2,03% ВВП.

Албания

Албания — член НАТО с 1 апреля 2009 года. Расходы на оборону — 1,47% ВВП.

Хорватия

Хорватия — член НАТО с 1 апреля 2009 года. Расходы на оборону — 1,66% ВВП.

Черногория

Черногория — член НАТО с 5 июня 2017 года. Расходы на оборону — 1,41% ВВП.

Северная Македония

Северная Македония — член НАТО с 27 марта 2020 года. Расходы на оборону — 1,15% ВВП.

Финляндия

Финляндия — член НАТО с 4 апреля 2023 года. Расходы на оборону — 1,34% ВВП.

Какие западные страны не входят в НАТО 2023?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото © Flickr / NATO

По состоянию на 2023 год из всех стран Западной Европы вне НАТО остаётся всего четыре государства — это Австрия, Ирландия, Швеция и Швейцария. При этом вступление в альянс Швеции — лишь вопрос времени. Страна уже подала заявку, и её принятию в альянс сейчас препятствует только Турция, выдвигающая к Швеции ряд требований по депортации противников политического режима Эрдогана.

Для Швейцарии же нейтралитет — один из основополагающих принципов её политики. Убедившись в ходе своего исторического развития в том, что внеблоковый статус даёт существенные преимущества — прежде всего в экономической сфере, — эта страна до сих пор придерживается этого принципа.

Австрия остаётся внеблоковой во многом по причине того, что предоставление ей суверенитета странами – победительницами во Второй мировой войне было обусловлено её нейтральным статусом. И австрийцы пока не хотят нарушать эти условия.

Что же касается Ирландии, то она не вступила в НАТО исключительно в пику Великобритании, с которой у неё до сих пор остаётся нерешённым территориальный спор о Северной Ирландии. Ирландцы не захотели становиться официальными союзниками англичан, которые, по их мнению, незаконно оккупируют ирландскую территорию.

Как расширялось НАТО

Несмотря на постоянные декларации о стремлении к миру, НАТО проводит откровенно агрессивную политику, создавая всё новые и новые угрозы странам, которые, по мнению руководства США, определяющего политику альянса, могут представлять опасность для интересов Вашингтона. Прежде всего это Россия, которую США объявили стратегическим противником после ухода с мировой арены Советского Союза.

Причём после распада СССР, для противостояния которому, собственно, и создавался этот военно-политический блок, агрессивные устремления НАТО не только не снизились, но, наоборот, возросли. Если за 42 года с момента создания альянса до распада СССР было всего три расширения НАТО, то за 32 года после его исчезновения НАТО расширялось ещё шесть раз.

Кратко процесс разрастания НАТО выглядит так. 4 апреля 1949 года военно-политический блок создают страны-основательницы: США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Португалия, Норвегия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Люксембург, Исландия. 18 февраля 1952 года — первое расширение: в альянс вступают Греция и Турция. 9 мая 1955 года — второе расширение: в альянс вступает Германия. 30 мая 1982 года — третье расширение: в альянс вступает Испания. 12 марта 1999 года — четвёртое расширение: в альянс вступают Венгрия, Польша и Чехия. 29 марта 2004 года — пятое расширение: в альянс вступают Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония. 1 апреля 2009 года — шестое расширение: в альянс вступают Албания и Хорватия. 5 июня 2017 года — седьмое расширение: в альянс вступает Черногория. 27 марта 2020 года — восьмое расширение: в альянс вступает Северная Македония. 4 апреля 2023 года — девятое расширение: в альянс вступает Финляндия.

Страны, стремящиеся в НАТО

Украина — одна из стран, претендующих на членство в НАТО. Фото © Flickr / NATO

И останавливаться на этом в НАТО не намерены. Претендентами на вступление в альянс уже в ближайшем будущем являются Швеция, Босния и Герцеговина, Украина и Грузия. Однако только прямым расширением и приёмом новых членов НАТО не ограничивается. Альянс реализует индивидуальные планы партнёрства с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Молдавией и Сербией. А кроме того, по программе "Партнёрство во имя мира" сотрудничает с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Ирландией, Казахстаном, Киргизией, Мальтой, Молдавией, Сербией, Таджикистаном, Туркменией, Украиной, Узбекистаном, Швейцарией и Швецией. Так что не исключено, что о новых расширениях НАТО мир ещё услышит.

Авторы Владимир Дюжий