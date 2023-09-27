"Вы сами на это пошли": Клинтон обвинила Путина в расширении НАТО

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон панибратски обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, назвав его политику причиной расширения НАТО. Об этом она сказала во время своего выступления в Госдепе.

Хиллари Клинтон обвинила президента РФ Владимира Путина в расширении НАТО. Видео © YouTube / ABC News

"Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли", — заметила она, добавив, что многие страны мечтают вступить в альянс и сами выбирают военный блок как ориентир своей внешней политики.