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27 сентября, 09:09

"Вы сами на это пошли": Клинтон обвинила Путина в расширении НАТО

Клинтон обратилась к Путину по имени и обвинила его в расширении НАТО

<p>Хиллари Клинтон. Обложка © Getty Images / Alex Wong</p>

Хиллари Клинтон. Обложка © Getty Images / Alex Wong

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон панибратски обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, назвав его политику причиной расширения НАТО. Об этом она сказала во время своего выступления в Госдепе.

Хиллари Клинтон обвинила президента РФ Владимира Путина в расширении НАТО. Видео © YouTube / ABC News

"Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли", заметила она, добавив, что многие страны мечтают вступить в альянс и сами выбирают военный блок как ориентир своей внешней политики.

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Напомним, в начале сентября председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к альянсу. С соответствующим предложением он обратился к премьер-министру республики Николу Пашиняну.

Татьяна Миссуми
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