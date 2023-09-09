Клинтон получила "по шапке" от Белого дома за обращение к Зеленскому

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон сильно разозлила Белый дом, когда в 2021 году самовольно связалась с офисом украинского лидера Владимира Зеленского для просьбы о помощи. Об этом со ссылкой на книгу политжурналиста Франклина Фоэра Last Politician сообщило издание The Hill.

По данным газеты, бывшая глава Госдепа хотела организовать эвакуацию из Афганистана женщин, которые могли стать жертвами "Талибана"*. Клинтон договорилась с Киевом, чтобы беженок посадили на следовавший в столицу Украины самолёт. Узнав о действиях экс-дипломата, Белый дом пришёл в ярость.

"Клинтон позвонила советнику Зеленского и спросила, может ли она посадить беженцев на военно-транспортный самолёт, направляющийся в Киев. Из-за её попыток она получила выговор", — уточнили в издании.

О недопустимости подобного поведения экс-госсекретарю заявил советник президента США Джейк Салливан. Однако Клинтон ловко парировала все претензии, заявив, что пошла на такой шаг из-за бездействия Вашингтона.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в бегстве американских войск из Афганистана. Политик назвал действующего главу Белого дома идиотом, а также напомнил о понесённом ущербе.