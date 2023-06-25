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25 июня, 13:22

Талибы заявили, что вернули женщинам Афганистана статус "свободных людей"

Лидер "Талибана" Ахундзада: Талибы вернули свободу женщинам Афганистана

Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада заявил о том, что режим талибов вернул женщинам статус "свободных людей", освободив от притеснений. Об этом сказано в его поздравлении по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

По его словам, талибы приняли меры для того, чтобы спасти женщин в том числе от принудительных браков. Он также заявил, что шариатские права женщин были защищены, им обеспечили "комфортную и благополучную жизнь". Ахундзада связал проблемы женщин в Афганистане в том числе с аспектами 20-летней оккупации.

"Был восстановлен статус женщин как свободных и достойных людей, и все учреждения обязаны помогать женщинам в обеспечении вступления в брак, наследования и других прав", — указал Ахундзада.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что лидеры правящего в Афганистане движения "Талибан" преуспели в борьбе с культивированием мака больше, чем американцы.

* Деятельность организации запрещена ООН.

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Wikipedia / isafmedia

Илья Суриков
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