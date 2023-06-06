"Талибан" оказался успешнее США в борьбе с опийным маком

Лидеры правящего в Афганистане движения "Талибан"* преуспели в борьбе с культивированием мака больше, чем американцы. Как сообщает Би-би-си, ранее там производили свыше 80% опиума в мире, но сейчас в крупных провинциях замечается резкое снижением посевов, например, в Гильменде — маковом центре Афганистана — более чем на 99%. Об этом говорят спутниковые снимки.

"Вполне вероятно, что посевы [в этом году] будут меньше 20% от того, что было в 2022-м. Масштабы сокращения будут беспрецедентными", — подчеркнул эксперт британской компании Alcis Дэвид Мэнсфилд.

По данным СМИ, вместо мака афганские фермеры стали засеивать поля пшеницей, хоть для них это не так выгодно.

Напомним, военная миссия США в Афганистане завершилась 31 августа 2021 года. Такое решение принял американский президент Джо Байден. Перед этим "Талибан" вошёл в Кабул, а затем объявил о контроле над всей территорией Афганистана.