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6 июня, 18:11

"Талибан" оказался успешнее США в борьбе с опийным маком

Би-би-си: В Афганистане при талибах резко сокращаются посевы опийного мака

Лидеры правящего в Афганистане движения "Талибан"* преуспели в борьбе с культивированием мака больше, чем американцы. Как сообщает Би-би-си, ранее там производили свыше 80% опиума в мире, но сейчас в крупных провинциях замечается резкое снижением посевов, например, в Гильменде — маковом центре Афганистана — более чем на 99%. Об этом говорят спутниковые снимки.

"Вполне вероятно, что посевы [в этом году] будут меньше 20% от того, что было в 2022-м. Масштабы сокращения будут беспрецедентными", — подчеркнул эксперт британской компании Alcis Дэвид Мэнсфилд.

По данным СМИ, вместо мака афганские фермеры стали засеивать поля пшеницей, хоть для них это не так выгодно.

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Напомним, военная миссия США в Афганистане завершилась 31 августа 2021 года. Такое решение принял американский президент Джо Байден. Перед этим "Талибан" вошёл в Кабул, а затем объявил о контроле над всей территорией Афганистана.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Getty Images / Reza

Никита Осипов
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