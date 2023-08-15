Путин заявил, что страны НАТО наращивают наступательный потенциал

Страны Североатлантического альянса продолжают наращивать потенциал, используя все возможные средства давления на оппонентов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам конференции по международной безопасности в Москве. Российский лидер подчеркнул, что политика НАТО реализуется на фоне разрушения системы контроля над вооружениями, что особенно беспокоит другие страны.

"Члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления", — сказал президент.

Путин заявил, что НАТО наращивает свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. Видео © Пресс-служба Кремля